Помнить о Надежде

Как сообщают ее адвокаты, пока обвинительного заключения нет и посмотреть точные формулировки обвинения нельзя. Однако мы же знаем, что в то время, когда были убиты журналисты, Надежда Савченко вообще находилась в другом месте и никакого отношения к этому событию не имела. Поэтому, можно констатировать, что обвинение, которое ей предъявляют (хотя и раньше представлялось абсурдным), сейчас стало еще более абсурдным.

Кроме того, вчера адвокатам Надежды Савченко отказали в том, чтобы ее судил суд присяжных. И это также весьма характерно. Поскольку суд присяжных, если бы он, гипотетически, был независимым, мог бы ее оправдать. В данном же случае, в заказном политическом процессе, судья будет делать то, что ему скажут. И это мы уже видели много раз, в разные времена, и в СССР, и в России.

К сожалению, как долго украинскую летчицу будут мучить в застенках российских тюрем, зависит лишь от того, поддастся ли Россия давлению международного сообщества. Как видим, пока РФ не поддается, а только ужесточает преследование.

Тем не менее, Надежда Савченко должна быть на свободе, поскольку обвинения против нее абсурды и нелепы. Своим поведением, длительным голоданием, украинская летчица привлекла к этому показательному российскому процессу внимание всего мира. И в борьбе за Надежду не должна сдаваться Украина.

Савченко - депутат украинского парламента, член Парламентской ассамблеи Совета Европы, и уже Совет Европы, как и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, неоднократно делали соответствующие заявления по ее вопросу. В связи с этим, стоит еще и еще раз обращаться в международные инстанции и привлекать внимание к проблеме. Поскольку, даже несмотря на то, что о Надежде Савченко все знают, нужно постоянно напоминать об этом. Поэтому Украина должна только наращивать давление – поднимать вопрос освобождения Надежды в ходе межправительственных встреч, принимать резолюции, осуждающие политику России, и ни в коем случае не ослаблять этого давления. Иначе ее личная борьба не будет эффективной. Ведь то же самое было в отношении узников психиатрических больниц, когда в СССР утверждали, что они больные и лечили их. Весь мир так же воевал за них и настаивал, чтоб их освободили. В конце концов, их освобождали…

К сожалению, вопрос освобождения Надежды Савченко напрямую связан с политикой России в отношении Украины. Но я уверен, что украинскую летчицу отпустят. Надо бороться. И помнить о Надежде.

Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы