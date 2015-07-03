Суд арестовал украинское рыболовецкое судно за заход в порты Крыма
Печерский районный суд Киева арестовал рыболовецкое судно «Черемош» (тоннажем 657 т) и запретил его использование.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.
Такое решение суд вынес по ходатайству следователя Генпрокуратуры. Сейчас Генпрокуратура расследует факты нарушения судами порядка захода в закрытые порты Крыма.
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Организованными и проведенными в соответствии с уголовным процессуальным законодательством Украины следственными действиями получены неопровержимые доказательства совершения капитаном судна - гражданином Украины преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), в связи с чем ему направлено письменное уведомление о подозрении в предусмотренном законодательством порядке.
Сейчас судно находится в Бердянском морском торговом порту.