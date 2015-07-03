Кабмин предлагает штрафовать руководителей предприятий за нарушение соцгарантий мобилизованных работников

Как сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина, соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте 2 июля.

По нормам украинского законодательства, за работниками, мобилизованными во время особого периода, сохраняется место работы и должность, а также ежемесячно осуществляются бюджетные выплаты компенсации среднего заработка.

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Проектом закона предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде, согласно которым за несоблюдение упомянутых требований законодательства на работодателей будет налагаться штраф в размере пяти минимальных заработных плат за каждого работника, в отношении которого было совершено нарушение.

Также предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно наложения штрафа на руководителей предприятий в случае тех же нарушений в размере от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кабмин рассчитывает, что принятие данного закона обеспечит соблюдение работодателями всех предусмотренных законодательством социальных гарантий мобилизованных в особый период работников.

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Как сообщал УНИАН, в конце апреля президент Украины Петр Порошенко поручил правительству подготовить законопроект об ужесточении ответственности руководителей предприятий за несохранение за работниками, призванными на военную службу во время мобилизации, места работы, должности и выплаты заработка.

18 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации и социальной защиты граждан Украины, которые подлежат увольнению с военной службы во время особого периода или в связи с объявлением демобилизации», которым предусмотрено сохранение рабочего места и зарплаты для тех, кто проходит военную службу, на срок 18 месяцев.

Согласно украинскому законодательству, после объявления в марте 2014 года президентом Украины Петром Порошенко мобилизации в связи с оккупацией Крыма Россией в Украине наступил особый период, при котором военнообязанные призывного возраста после получения повестки должны явиться в военкомат или по указанным адресам военных пунктов.