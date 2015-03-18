Рада увеличила до 18 месяцев сохранение рабочего места и зарплаты за воинами АТО

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 233 из 297 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено увеличить до 18 месяцев сохранение рабочего места и зарплаты для тех, кто проходит военную службу.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что внесение изменений в Кодекс законов о труде и закона “Об отпусках” обусловлено необходимостью:

- сохранения установленных для работников гарантий на время исполнения государственных обязанностей, которые во время прохождения военной службы получили ранение (другие повреждения здоровья) и находятся на лечении в медицинских заведениях, а также которые попали в плен и признаны без вести пропавшими, более чем на один год – до дня, следующего за днем их взятия на военный учет в районных (городских) военных комиссариатах после их увольнения с военной службы в случае окончания ими лечения в заведениях здравоохранения независимо от срока лечения, возвращения из плена, нахождение их как без вести пропавших или до признания судом их умершими;

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- расширение преимущественного права работников и молодежи из числа бывших военнослужащих военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава относительно оставления на работе в случае увольнения работников в связи с изменениями в организации производства и труда, дополнительных гарантий в содействии по трудоустройству и предоставлению первого рабочего места, ежегодного отпуска полной длительности до наступления шестимесячного срока непрерывной работы в первый год работы на данном предприятии по желанию работника на бывших военнослужащих военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период и военной службы по призыву лиц офицерского состава.

Также вносятся изменения в Закон “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”, которые обусловлены необходимостью гарантирования военнослужащим, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, и которые подлежат увольнению с военной службы в порядке и сроки, определенные решением президента Украины или в связи с объявлением демобилизации, ежегодным основным отпуском или денежной компенсацией за все неиспользованные дни ежегодного основного отпуска.

Согласно пояснительной записке, внесение изменений в Закон “О мобилизационной подготовке и мобилизации” обусловлено определением гарантии нераспространения на протяжении шести месяцев в случае проведения частичной мобилизации процедуры призыва на военную службу на тех военнообязанных, которые были уволены со службы в запас после проведения мероприятий предыдущей мобилизации. Исключением может служить их личное согласие относительно осуществления такого призыва.

Вносятся и изменения в Закон “О военной обязанности и военной службе”, которые обусловлены необходимостью: уточнения сроков продолжения военной службы в случае наступления особого периода – отдельно во время проведения мобилизации и в военное время; определения в период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или после принятия решения о демобилизации основания увольнения с военной службы военнослужащих, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, – в порядке и сроки, определенные решением президента Украины.