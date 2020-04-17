Смог вернулся: Кличко призвал киевлян снова закрыть окна

Мэр столицы объяснил, почему смог вернулся, и выразил надежду, что через день ситуация нормализуется.

Киевский городской голова Виталий Кличко призвал жителей столицы снова закрыть окна из-за возвращения смога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя задымление города второй вечер подряд.

Читайте такжеПожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине: как обстоит ситуация сейчасМэр отметил, что днем состояние воздуха в городе улучшилось по сравнению с тем, что было вчера вечером, ночью и утром. Но к вечеру ситуация снова ухудшилась.

По словам Кличко, он общался по этому поводу с метеорологами. «Есть такое понятие как термический ветер, который днем разгоняет смог, а ночью движение воздушных масс не такой интенсивный, как днем, и концентрация в воздухе веществ, полученных в результате горения, становится вновь гораздо больше», - пояснил мэр.

Он призвал закрыть окна, потому что действительно опасно дышать таким воздухом. «Что касается того, насколько быстро мы можем это преодолеть. Прогнозируют, что через день уже направление ветра изменится. И я надеюсь, что наши пожарные смогут преодолеть этот вызов, который сейчас связан с пожарами возле Киева», - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, в течение дня 16 апреля в воздухе в Киеве был сильный запах продуктов горения, наблюдалась задымленность.

Согласно информации пресс-службы КГГА, в результате пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения, а также пылевой бури вечером 16 апреля в воздухе в Киеве были зафиксированы значительные концентрации вредных веществ, которые выделяются в результате горения. Киевский городской голова призвал жителей города закрыть окна и ограничить пребывание на улице из-за загрязненного воздуха.

В ГСЧС Украины сегодня, 17 апреля, заверили, что распространение запаха продуктов горения, которое наблюдается в воздухе на территории города Киева, химической и радиологической угрозы не представляет.