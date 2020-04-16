В Минздраве сообщили, как из-за несоблюдения правил карантина многие верующие заразились коронавирусом

В министерстве отмечают, что в этом году ради собственной безопасности и безопасности ближних необходимо воздержаться от визитов в церковь и оставаться дома.

В Министерстве здравоохранения сообщили, как из-за несоблюдения правил карантина и скопления людей в закрытом пространстве много верующих заразились коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В министерстве напомнили, что в Киево-Печерской лавре выявлено почти 100 инфицированных коронавирусом, среди них и настоятель монастыря. За неделю там умерли уже два монаха, а Лавру решением столичных властей закрыли на карантин.

В то же время, отметили в Минздраве, в городе Залещики Тернопольской области именно священник стал первым больным коронавирусной инфекцией. Его госпитализировали только через несколько дней, и вскоре он скончался в больнице. Но перед тем он контактировал примерно с 500 людьми. Ныне Тернопольская область - на третьем месте по количеству заболеваний.

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Также, добавляют в министерстве, в Мукачево 69-летняя местная жительница, у которой первой в области была подтверждена коронавирусная инфекция, заразила не менее 19 человек. Женщина с температурой два дня подряд ходила в Свято-Михайловский собор и пела в церковном хоре.

Кроме того, в Николаевской области COVID-19 подхватили два человека. Как выяснилось, они посещали совместные богослужения, на которых также присутствовали две инфицированные женщины, которые их и заразили.

"Многовековые традиции празднования Пасхи имеют большое значение для украинцев. Однако в этом году ради собственной безопасности и безопасности близких необходимо воздержаться от визитов в церковь и остаться дома. Посмотреть трансляцию богослужений можно будет по телевизору", - отметили в Минздраве.

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