Страстная пятница: что нельзя делать, можно ли работать

Страстная пятница в 2020 приходится на 17 апреля.

Страстная пятница отмечается христианами в Украине накануне Пасхи. Страстная пятница в 2020 приходится на 17 апреля.

Для верующих долгая страстная пятница – самый скорбный день в году, поскольку, по библейскому преданию, именно в этот день распяли сына Божьего Иисуса Христа.

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Страстная пятница: что нельзя делать

Страстная пятница – это время, посвященное упоминанию о страданиях и смерти Христа, за чем последовало его воскресение. Церковь рекомендует провести 17 апреля в посте вплоть до момента, когда с гроба Господня не вынесут плащаницу, которой тысячи лет назад покрыли тело Иисуса. Кое-где в Украине принято воздерживаться от колоколов в храмах.

В страстную пятницу в православии считается грехом любая работа, связанная с шитьем, пряжей и рубкой. В этот день хозяйки пекут куличи и, в общем, проникаются праздничным столом на Пасху.

Христианам запрещено есть жирную пищу, довольствоваться только постными блюдами.

Во многих странах страстная пятница – выходной.

Страстная пятница: приметы

В страстную пятницу часто сажают капусту, чтобы дала хороший урожай. Одновременно слезы и чрезмерная радость в этот день неуместны.

По народным поверьям, если в этот день будет спокойная погода – такой она будет оставаться летом. А вот дожди и первый гром 17 апреля ознаменует капризную температуру в августе и в начале сентября, которая не позволит собрать щедрый урожай.

Лучше всего этот день провести в кругу ближайших родственников и в тишине.