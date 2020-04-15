На границе с Польшей несколько десятков украинцев отказались от обсервации (видео)

Люди перекрыли дорогу, чтобы их не отправили на обязательную обсервацию.

Несколько десятков путников заблокировали движение в пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, дорогу перекрыли украинцы, которые вернулись домой из-за границы, а также родственники и перевозчики, которые за ними приехали. Протестующие отказывались от обязательной обсервации, внедренной здесь со вчерашнего дня. Требовали разрешить им самоизолироваться дома.

Дорогу разблокировали только после вмешательства полиции. На нарушителей составили админпротоколы и отпустили домой.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий обнародовал перечень карантинных мер, которые дополнительно установлены правительством с целью противодействия распространению коронавирусной болезни. В частности, не разрешается самовольно покидать места обсервации.