Россия предлагает направить в Украину противопожарную авиацию для тушения пожара в Чернобыльской пуще

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.

"МЧС России готово оказать необходимую помощь по организации тушения пожара на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" с применением самолетов Ил-76ТД, способных за один раз вылить на очаги возгорания 42 тонны воды, и самолетов-амфибий Бе-200ЧС с возможностью дозаправки самолетов на территории России", — сказал представитель МЧС.

Вместе с тем, в МЧС подчеркнули, что данный пожар не представляет никакой угрозы для жителей приграничных регионов России. Кроме того, добавил он, ведомство готово направить в зону чрезвычайной ситуации оперативную группу спасателей и специалистов со специальным оборудованием для организации наземного обеспечения работ по тушению пожара.

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"Круглосуточно проводится мониторинг радиационной обстановки более чем на 35 автоматизированных постах радиационного контроля комплексной системой защиты населения и территорий и 20 автоматических метеостанций с выводом информации в Центры управления в кризисных ситуаций Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской областей с периодичностью 15 минут", — сказал представитель МЧС. Превышения уровня радиационного фона не зафиксировано.

Ранее УНИАН сообщал, что основными причинами возникновения пожара в Чернобыльской пущи могут быть поджог или неосторожное обращение с огнем.