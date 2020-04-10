Эксперты StateWatch проанализировали готовность медучреждений ГПСУ к госпитализации больных коронавирусом

Отмечается, что у пограничников проблемы с отсутствием респираторов, изоляционных халатов, защитных щитков на лицо и других средств индивидуальной защиты для медперсонала.

В учреждениях здравоохранения Госпогранслужбы, в которые в случае массового поступления больных COVID-19 планируется госпитализация личного состава, - значительная нехватка ряда средств индивидуальной защиты врачей и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Речь идет о Главном военно-медицинском клиническом центре в Киеве и военно-медицинских центрах во Львове и Одессе. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.

По состоянию на эту неделю медицинские учреждения обеспечены на 1-3% костюмами биозащиты. Также у пограничников проблемы с отсутствием респираторов, изоляционных халатов, защитных щитков на лицо и других средств индивидуальной защиты для медперсонала.

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"В столичном клиническом центре в наличии 80 респираторов, что составляет 3% от общей потребности и 60 изоляционных халатов – 7% от потребности", – говорится в сообщении. Во Львове уровень обеспечения респираторами составляет 11%, изоляционные халаты отсутствуют, защитных щитков насчитывается 5 штук или 4% от потребности. В Одессе респираторов на 31%, изоляционных халатов – 27%, защитные щитки отсутствуют. На 100% клинический центр в Киеве обеспечен одноразовыми перчатками и щитками на лицо.

Во Львове на 100% обеспечены бахилами, а на 98% медицинскими фартуками. В Одессе на 100% не обеспечено ничего из средств индивидуальной защиты.

Ситуация с аппаратами искусственной вентиляции легких следующая: в Киеве их обеспечено на 30%, во Львове - на 67%, а в Одессе - на 50%

При этом в Министерстве обороны отказались раскрывать цифры относительно реального уровня обеспечения госпиталей ВСУ. В ведомстве лишь отметили, что для оказания медицинской помощи военнослужащим ВСУ предусмотрели увеличение количества инфекционных коек, а также создали необходимый запас медико-санитарного имущества, лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и другого без указания деталей.

В Нацгвардии не предоставили никакой информации о состоянии обеспечения собственных медицинских учреждений.