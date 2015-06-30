Почти каждый пятый украинец смотрит новости на российских каналах - опрос

С начала года отношение к российским СМИ ухудшилось в 60% украинцев, улучшилось у 1% респондентов, передает ZN.UA со ссылкой на опрос КМИС.

Об ухудшении отношения к украинским СМИ сообщили 19% опрошенных, об улучшении – 11%. 72% респондентов узнают новости преимущественно из украинских телеканалов и интернет-СМИ (43% только смотрят ТВ, 29% пользуются интернетом). 22% регулярно обращается и к украинским, и к российским источникам информации (из них 9% - только телезрители).

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6% практически не интересуется новостями ни украинского, ни российского телевидения и интернета.

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КМИС провел опрос 20 мая - 2 июня среди 2022 респондентов по всей Украине (1894 – на подконтрольных украинским властям территориях) за исключением Крыма методом личных интервью по месту жительства респондента.

Как сообщал УНИАН, 4 июня глава Госкино сообщил о запрете к показу 162 фильмов и сериалов, которые были изготовлены в России с 1 января 2014 года.