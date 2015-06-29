Пожар в житомирском развлекательном центре тушили более пяти часов (фото, видео)
09:20, 29 июня 2015Общество
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Тушение огня осложнялось порывами ветра и особенностями здания.
Спасателям понадобилось более пяти часов, чтобы ликвидировать пожар / zhitomir.today
В Житомире ликвидирован пожар в ресторанно-гостиничном комплексе «Relax», который возник вчера около 17.00.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области, на ликвидации пожара работали 45 спасателей и 10 единиц техники.
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В 23.20 пожарно-спасательными подразделениями ГСЧС пожар на площади около 400 кв. м был ликвидирован. Тушение огня осложнялось порывами ветра и особенностями здания.
Уничтожен мансардный этаж и частично поврежден второй этаж. Погибших и травмированных нет. Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.
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