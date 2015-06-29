Пожар в житомирском развлекательном центре тушили более пяти часов (фото, видео)

В Житомире ликвидирован пожар в ресторанно-гостиничном комплексе «Relax», который возник вчера около 17.00.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области, на ликвидации пожара работали 45 спасателей и 10 единиц техники.

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В 23.20 пожарно-спасательными подразделениями ГСЧС пожар на площади около 400 кв. м был ликвидирован. Тушение огня осложнялось порывами ветра и особенностями здания.

Уничтожен мансардный этаж и частично поврежден второй этаж. Погибших и травмированных нет. Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.



