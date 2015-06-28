В Житомире загорелся развлекательный центр (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 18 часов пламенем были охвачены верхние этажи здания. По словам очевидцев, именно там расположены vip-комнаты для клиентов комплекса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления ДСНС в Житомирской области, по состоянию на 19 году 20 минут тушения пожара продолжается. Огонь тушат более сорока спасателей.

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«Задействованы 8 автоцистерн, ситуацию осложняет то, что воду для тушения пожара приходится подвозить издалека. Сигнал о возгорании в комплексе поступил нам в 16 часов 53 минуты и сейчас ликвидация пожара продолжается. На комплекс была значительная пожарная нагрузка - пожарные выносят горелые матрасы, некоторые комнаты в отеле имеют деревянную обшивку», - сказала руководитель пресс-службы ведомства.

Причину и масштабы возгорания устанавят правоохранители после проведения соответствующей экспертизы. По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет. Комплекс принадлежит одному из депутатов Житомирского горсовета.