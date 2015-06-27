Одесситов просят помочь найти убийцу милиционера – обнародованы приметы подозреваемого

Как сообщили УНИАН в Одесском городском управлении милиции, подозреваемый был одет в спортивную куртку черного цвета, серую футболку, брюки тканевые выше лодыжки. На вид ему 35-40 лет, внешность - славянского типа, рост 170-175 см, среднего не спортивного телосложения. Лицо круглое, волосы и брови темно-коричневого цвета, волосы короткие, губы пухлые, прямо расположены, небольшой круглый нос, темные среднего размера глаза, на лице – щетина. Отмечается, что злоумышленник носит полукруглые очки, может быть без обуви.

«В районе пляжа «Аркадия», на Трассе здоровья, неизвестный, применив огнестрельное оружие, нанес двум сотрудникам патрульно-постовой службы ГУМВД Украины в Одесской области телесные повреждения в виде огнестрельных ранений различных частей тела», - отметили в пресс-службе.

Сейчас принимаются все необходимые меры по задержанию подозреваемого, который очень опасен. Гражданам, сообщившим любую полезную для следствия информацию о преступнике, гарантируется абсолютная конфиденциальность.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в 22.20 поступила информация о том, что в районе пляжа «Аркадия» двое сотрудников полка патрульной службы милиции получили огнестрельные ранения. 30-летний старший лейтенант ППС Роман Труфкин скончался в госпитале. Второй милиционер находится в реанимационном отделении городской больницы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.