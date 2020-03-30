Туристы из Бали заявляют, что их не предупредили об обсервации, а теперь предлагают платную

Один из украинский туристов заявил, что чартер они оплатили самостоятельно – и при покупке билетов никто не рассказал о том, что они будут на обсервации.

Украинские туристы, прилетевшие с Бали чартерным рейсом, заявляют, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а теперь предлагают платную.

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Об этом говорится в заявление одного из пассажиров на видео, которое выложил адвокат Маси Найем. Пассажир заявил, что чартер они оплатили самостоятельно – и при покупке билетов никто не рассказал о том, что они будут на обсервации, а теперь им рекомендуют обсервацию в двух отелях за 380 евро и в одном отеле можно бесплатно.

По словам мужчины, в самолете осталось 130 человек из 180-ти, есть дети и пожилые люди. Воды и еды нет, воздуха "совсем немного", одежда и багаж – на взлетной полосе.

Пассажиры заявили, что они готовы пройти обследование и тесты за свои деньги, чтобы доказать, что они не больны коронавирусом.

"Самолет прилетел с Бали. Приземлился в Киеве. На борту 15 детей. Но граждан Украины не выпускают из самолета. Всех не выпускают. Условие? Подписание некого документа, в котором идет речь о том, что все уведомлены о причинах и характере обсервации, о последствиях несоблюдения режима и т. д. Но... Никто не отвечает на вопросы, не выполняет те условия, под которыми просят подписаться. Запретили снимать любые видео из самолета. Адвоката к ним не пускают (потому что это карантинная зона... Конституция не работает во время карантина?). Туалеты перестали работать, их закрыли. Воды нет - закончилась. Проблема в коммуникации. Людям возможно все объяснить. А не кинуть на амбразуру командира и бортпроводника", прокомментировал ситуацию Маси Найем.