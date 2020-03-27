цей матеріал доступний українською

"Нет уничтожению культуры!": украинцы провели онлайн-митинг против урезания денег (видео)

14:34, 27 марта 2020
Общество
96 0

Из-за запрета на публичніе массовые акции активисты решили организовать онлайн-митинг против уменьшения финансирования культурной сферы.

Читайте такжеВопреки коронавирусу: любители пива провели онлайн-дегустацию (фоторепортаж)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Для этого пользователей призвали присоединиться через видеосвязь в системе.

Отмечается, что каждый участник должен был подготовить для митинга плакат с надписью: «нет уничтожению культуры».

Ранее УНИАН сообщал, лидеры G20 впервые в истории провели саммит в режиме видеоконференции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter