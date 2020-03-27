"Нет уничтожению культуры!": украинцы провели онлайн-митинг против урезания денег (видео)
14:34, 27 марта 2020Общество
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Каждый участник должен был подготовить плакат для митинга.
Активисты устроили онлайн-митинг против урезания денег на культуру
Из-за запрета на публичніе массовые акции активисты решили организовать онлайн-митинг против уменьшения финансирования культурной сферы.
Читайте такжеВопреки коронавирусу: любители пива провели онлайн-дегустацию (фоторепортаж)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Для этого пользователей призвали присоединиться через видеосвязь в системе.
Отмечается, что каждый участник должен был подготовить для митинга плакат с надписью: «нет уничтожению культуры».
Ранее УНИАН сообщал, лидеры G20 впервые в истории провели саммит в режиме видеоконференции.
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