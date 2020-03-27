В Ривненской области больные коронавирусом посещали богослужения и могли иметь сотни контактов

Сейчас эпидемиологи отслеживают людей, которые могли с ними контактировать.

В Ривненской области девять инфицированных COVID-19 жителей села Тынное Сарненского района посещали богослужения и могли иметь сотни контактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня на специальном брифинге в Ривненской ОГА.

В частности, по информации руководителя Ривненского областного центра Минздрава Украины Романа Сафонова, большинство инфицированных могли иметь немало контактов.

«Исходя из того, что большинство инфицированных посещали собрания и богослужения, работы у эпидемиологов будет много. Это сотни контактов, которые надо отследить. Это работа не одного дня», - отметил он.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ривненской ОГА, на выездах из Тынного установлены посты патрульной полиции совместно с ГСЧС. Покидать село запрещено. Движение габаритного транспорта осуществляется в обход.

Также устанавливаются все связи и контакты инфицированных с другими людьми. В Сарненскую ЦРБ направлены дополнительные тесты, защитные костюмы и маски.

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области подтвердились девять случаев заболевания коронавирусом COVID-19, один из них летальный.