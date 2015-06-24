Через Керченский пролив пассажиров решили переправлять на вертолете

Об этом со ссылкой на представителей одной из авиакомпаний, запланировавшей полеты, сообщает ТАСС. Перевозки будут выполняться по предварительным заявкам и при благоприятных погодных условиях. Перевозки будут осуществляться на вертолете Ми-2, рассчитанном на 8 пассажиров. Он способен преодолеть расстояние от поселка Ильич, расположенного возле российского порта Кавказ, до Керчи за 7 минут. Стоимость билета для взрослых составит 2,5 тыс. руб.

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На первом этапе для перевозки пассажиров будет использоваться только один вертолет.

В компании, осуществляющей паромные перевозки через Керченский пролив, уверены, что новая услуга скорее всего будет востребована в качестве экскурсии. Стоимость пассажирского билета на паром, курсирующий между Керчью и портом Кавказ, составляет 162 руб., время поездки - 30 минут.

Отметим, что на Керченской переправе после аннексии Крыма Россией возникают постоянные очереди из легковых автомобилей и грузовиков, а ожидание переправы затягивается на несколько дней.