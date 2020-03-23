Дорогу к железнодорожному вокзалу Львова отремонтируют за 90 миллионов гривень

Ремонт улицы продлится около двух лет.

Львовское КП «Львовавтодор» заключил договор на реконструкцию ул. Черновицкой, которая ведет к главному железнодорожному вокзалу Львова. Общая стоимость реконструкции составляет 89,9 млн грн, работы будет выполнять ООО «Вельт Капитал».

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Уведомление о заключении договора обнародовали 20 марта в системе публичных закупок ProZorro. В целом в тендере приняли участие четыре компании: ООО «НПП Шляхбуд», ООО «Вельт Капитал», ООО «Онур», ЧАО «Львовское специализированное строительно-монтажное управление №1».

Согласно заключенному договору, ООО «Вельт Капитал» будет проводить реконструкцию ул. Черновицкой около двух лет, передает zaxid.net.

Во время реконструкцииподрядчик должен заменить дорожное покрытие и коммуникации, отремонтировать тротуары и установить тактильные плитки, проложить велодорожку, установить уличную мебель, остановки общественного транспорта, освещение.

Также на ул. Черновицкой должны срезать 200 деревьев, в частности липы, растущие вдоль трамвайного пути, и высадить новые кусты и деревья. Начальник управления экологии и природных ресурсов Львовского городского совета Александра Сладкова рассказала, что липы в плохом состоянии, у них поврежденные корни, поэтому их стоит заменить. Вместо лип вдоль трамвайной колеи хотят высадить платаны, а также декоративные деревья вдоль пешеходной части.