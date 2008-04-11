В Донецке милиционеры застрелили пьяного мужчину, взявшего в заложники двух детей

В Донецке вчера вечером сотрудники милиции застрелили пьяного мужчину, взявшего в заложники двух девочек (10 и 14 лет).

Как сообщили УНИАН в городском управлении милиции, вечером в четверг мужчина устроил пьяный дебош и нанес ножевое ранение своему пожилому отцу. После того, как соседи вызвали милицию, дебошир захватил в заложники двух дочек соседки.

В результате действий милиционеров по освобождению детей мужчина был застрелен.

По факту происшествия проводится расследование.