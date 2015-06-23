Сегодня начали действовать новые правила получения шенгена для украинцев

Как сообщает МИД Украины, развертывание Визовой информационной системы ЕС предусматривает, что при подаче заявок на получение шенгенских виз будет происходить снятие оцифрованных отпечатков пальцев и оцифрованных фотографий.

Согласно новым правилам, биометрическая информация заявителя будет храниться в течение 59 месяцев и использоваться во время обработки всех последующих в течение этого периода обращений за визами, а по истечении этого срока заявителю вновь придется предоставлять такие данные.

В рамках действия ВИС от требования предоставления биометрических данных освобождаются:

а) дети в возрасте до 12 лет;

б) лица, для которых предоставление отпечатков пальцев физически невозможно;

в) главы государств и правительств, члены национальных правительств с их мужьями/женами, сопровождающими их, а также члены их официальных делегаций в случае наличия приглашения от правительств государств - членов ЕС или международных организаций для официальных целей;

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г) суверены и другие высокопоставленные члены королевской семьи в случае наличия приглашения от правительств государств - членов ЕС или международных организаций для официальных целей.

"Процедура снятия отпечатков пальцев будет осуществляться исключительно на авторизованном оборудовании, что является гарантией предотвращения любых злоупотреблений полученной информацией. Право проведения такой процедуры имеют консульские учреждения государств-членов, а также визовые центры", - отметили в МИД.

В то же время, шенгенские визы, полученные до 23 июня 2015 года, останутся действительными до указанного в них срока.