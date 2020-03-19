В случае завершения карантина 3 апреля даты конца учебного года не изменятся – МОН

В министерстве отмечают, что рассматривается вопрос об уплотнении графика обучения.

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявляет, что графики окончания учебного года не будут смещены, если карантин закончится 3 апреля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга.

«Если мы говорим об уплотнении, потому что видим сейчас, на сегодняшний день, есть вопрос об уплотнении графика обучения, мы можем говорить также о том, что до окончания учебного года осталось несколько дней, которые могут быть использованы как учебные... Если карантин закончится 3 апреля, то точно не будут смещены графики окончания учебного года», - отметила Мандзий.