В УПЦ МП наберут волонтеров, чтобы давать профессии воинам АТО с инвалидностью

В Украинской Православной Церкви Москвовского патриархата планируется организовать набор волонтеров для профессиональной подготовки или переподготовки воинов АТО с инвалидностью.

Об этом рассказал председатель Синодального отдела УПЦ МП по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов, сообщает Центр информации УПЦ МП.

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«Для воинов-инвалидов существует много разных видов труда, которые можно выполнять сидя, даже не выходя из дома. Это могут быть компьютерные специальности. Инвалиды по слуху или зрению могут заниматься, например, работой, связанной с рукоделием. Определенные наработки у нас уже есть, и мы надеемся на помощь волонтеров», – говорит протоиерей УПЦ МП.

По словам отца Владислава, подбирать профессию человеку будут в зависимости от физических возможностей, обусловленных инвалидностью.

«Но организовывать такую профессиональную подготовку или переподготовку инвалидов АТО мы сможем только после того, как они пройдут психологическую реабилитацию», – отметил отец Владислав.

1 апреля этого года на заседании Священного Синода УПЦ МП епархиальным архиереям было рекомендовано создать во вверенных им епархиях центры духовной поддержки и реабилитации участников боевых действий на Востоке Украины, напоминают в Центре информации УПЦ МП.