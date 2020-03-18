Не все школы перестали заставлять учителей выходить на работу в пустые классы - Минобразования
Во многих учебных заведениях после соответствующего разъяснения Министерства образования и науки перестали заставлять педагогов выходить на работу в пустые школы, однако сигнал дошел не до всех.
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Как сообщает пресс-служба МОН, об этом сказала заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий. "До этого мы уже давали разъяснения, что при любых условиях и независимо от того, выходит ли учитель на работу на период карантина, за ним должна сохраняться заработная плата. Это подействовало, и во многих учебных заведениях перестали заставлять педагогов выходить на работу в пустые школы. Однако сигнал дошел не до всех, поэтому совместно с профсоюзами мы подготовили еще одно разъяснение. Сейчас мы совместно с Сергеем Горбачевым, образовательным омбудсменом, отслеживаем ситуацию. Призываем также учителей отстаивать свои права, ведь без вашего обращения и жалоб нам трудно включиться в процесс", - сказала она.
В Минобразования напомнили, что из-за введения общенационального карантина педагоги максимально должны быть переведены на работу в гибком и дистанционном режиме, при этом даже за работниками, которые фактически не выходят на работу, по закону сохраняется средняя заработная плата (ее размер определяется согласно постановлению Кабинета министров Украины от 8 февраля 1995 года №100 «Об утверждении Порядка исчисления средней заработной платы»).
Соответствующее разъяснение МОН подготовило совместно с ЦК Профсоюза работников образования и науки Украины и разослало в департаменты (управления) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.
Также в письме говорится о том, что в условиях общенационального карантина принудительная отправка работников в отпуска, в частности без сохранения заработной платы на период приостановки обучения, недопустима.
В документе также объясняется, что работники, которые фактически не выходят на работу во время карантина, должны считаться таковыми, что не выходят на работу в связи с простоем (согласно статье 34 Кодекса законов о труде Украины, простой - это приостановление работы, вызванное непреодолимой силой или другими обстоятельствами). За такими работниками в соответствии со статьей 113 Кодекса законов о труде Украины, должен сохраняться средний заработок за время простоя.
В случае если учитель (преподаватель) выполняет другую организационно-педагогическую работу, то оплата его труда производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации.
В МОН напомнили контакты Службы образовательного омбудсмена:
адрес для электронных обращений: info@eo.gov.ua или по ссылке https://zvernennya.eo.gov.ua/;
адрес для письменных обращений: Служба образовательного омбудсмена, 03058, г. Киев, отделение почтовой связи 58, а/я 48;
телефон для связи: +380 951 438 726.