Не все школы перестали заставлять учителей выходить на работу в пустые классы - Минобразования

В министерстве отмечают, что во время карантина педагогов должны перевести на работу по гибкому графику, при этом за всеми работниками, даже за теми, которые фактически не выходят на работу, по закону сохраняется как минимум средняя зарплата.

Во многих учебных заведениях после соответствующего разъяснения Министерства образования и науки перестали заставлять педагогов выходить на работу в пустые школы, однако сигнал дошел не до всех.

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Как сообщает пресс-служба МОН, об этом сказала заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий. "До этого мы уже давали разъяснения, что при любых условиях и независимо от того, выходит ли учитель на работу на период карантина, за ним должна сохраняться заработная плата. Это подействовало, и во многих учебных заведениях перестали заставлять педагогов выходить на работу в пустые школы. Однако сигнал дошел не до всех, поэтому совместно с профсоюзами мы подготовили еще одно разъяснение. Сейчас мы совместно с Сергеем Горбачевым, образовательным омбудсменом, отслеживаем ситуацию. Призываем также учителей отстаивать свои права, ведь без вашего обращения и жалоб нам трудно включиться в процесс", - сказала она.

В Минобразования напомнили, что из-за введения общенационального карантина педагоги максимально должны быть переведены на работу в гибком и дистанционном режиме, при этом даже за работниками, которые фактически не выходят на работу, по закону сохраняется средняя заработная плата (ее размер определяется согласно постановлению Кабинета министров Украины от 8 февраля 1995 года №100 «Об утверждении Порядка исчисления средней заработной платы»).

Соответствующее разъяснение МОН подготовило совместно с ЦК Профсоюза работников образования и науки Украины и разослало в департаменты (управления) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.

Также в письме говорится о том, что в условиях общенационального карантина принудительная отправка работников в отпуска, в частности без сохранения заработной платы на период приостановки обучения, недопустима.

В документе также объясняется, что работники, которые фактически не выходят на работу во время карантина, должны считаться таковыми, что не выходят на работу в связи с простоем (согласно статье 34 Кодекса законов о труде Украины, простой - это приостановление работы, вызванное непреодолимой силой или другими обстоятельствами). За такими работниками в соответствии со статьей 113 Кодекса законов о труде Украины, должен сохраняться средний заработок за время простоя.

В случае если учитель (преподаватель) выполняет другую организационно-педагогическую работу, то оплата его труда производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации.

В МОН напомнили контакты Службы образовательного омбудсмена:

адрес для электронных обращений: info@eo.gov.ua или по ссылке https://zvernennya.eo.gov.ua/;

адрес для письменных обращений: Служба образовательного омбудсмена, 03058, г. Киев, отделение почтовой связи 58, а/я 48;

телефон для связи: +380 951 438 726.