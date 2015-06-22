В школах аннексированного Крыма сократили часы для изучения украинского и крымскотатарского языков

Сообщается, что в связи с этим была отклонена поправка о введении обязательного изучения всех трех государственных языков в образовательных учреждениях средней ступени. Данный закон будет применен с 1 января 2016 года. Об этом сообщают Новости Крыма.

Оккупанты, в частности, так называемый «первый заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма» Наталья Журба поддержали данное решение. Она отметила, что введение обязательного изучения в образовательных учреждения Крыма одного или двух государственных языков помимо русского возможно лишь за счет распределения часов, отведенных на изучение русского языка. По ее мнению, это недопустимо, так как в настоящий момент учащимся недостаточно выделенных часов русского языка для подготовки к ЕГЭ.

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«В настоящем учебном плане, который нам прислало федеральное министерство образования, выделено всего один-два часа, которые можно распределить на изучение крымскотатарского или украинского языка. Мы понимаем, что это не даст необходимого результата для изучения обязательного государственного языка», — констатировала Журба.

«Министерство» предложило несколько вариантов учебных планов для изучения дополнительно украинского и крымскотатарского языка по выбору. В одном случае родители могут выбрать для всего класса обязательное изучение одного или двух языков с проставлением оценок в аттестат. В другом случае на изучение этих языков по выбору отводятся три часа для внеклассных уроков, где оценки проставляться не будут и на средний балл аттестата не повлияют.