Необоснованное блокирование аккаунтов в Facebook, которые критикуют Путина, угрожает свободе слова - ПЕН-центр США

Заявление, обнародованное на сайте американского центра, критикует изъятия политически окрашенного контента, блокировки и отмены учетных записей. Об этом сообщает Украинская Правда.

В заявлении сказано, что американский ПЕН-центр и Украинский ПЕН-клуб серьезно встревожены ситуацией, а также перечислены случаев, которые по мнению ее авторов свидетельствуют о цензуре.

В частности из-за подозрения в "порнографии" были заблокированы СЕЛФИ Андрея Капустина с губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Поэт и блоггер Андрей Бондарь попал под запрет за критику блокировки другого пользователя, а Александра Ройтбурда, в свою очередь, заблокировали за недовольство решением по Бондарю.

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Среди других пользователей, которые жалуются на маркировку их постов и последующее блокирование, является украинский политик Борислав Береза, российский журналист Антон Красовский, российский бизнесмен и блоггер Слава Рабинович и другие.

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Американский ПЕН-центр не отрицает необходимость в фильтровании оскорбительных сообщений и страниц в социальной сети. Он одобряет то, что "Facebook" поощряет вежливое поведение и изымает оскорбительное содержание. В то же время писательская организация приветствует первые шаги в направлении большей прозрачности этого процесса, особенно когда запросы по удалению содержимого поступают от правительств.

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Ранее сообщалось, что со стороны пользователей украинского сегмента Facebook неоднократно возникали жалобы о блокировки страниц проукраинских активистов и отдельных сообщений пользователей соцсети. Украинские пользователи отмечали, что подобное происходит в связи с тем, что украинский сегмент соцсети курирует российский администратор, однако в самой компании эту информацию опровергали и заявляли, что модерация сообщений и страниц пользователей производится в представительстве в Дублине (Ирландия).