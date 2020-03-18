В Германии количество желающих вернуться в Украину за день выросло втрое – до 1745 человек

В частности, из Берлина желают эвакуироваться 500 украинцев, Мюнхена - 450, Гамбурга - 260, Дюссельдорф - 283 и Франкфурта - 252.

В Германии количество желающих вернуться на родину украинцев выросло до 1745 человек.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 18 марта (онлайн)

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в микроблоге Twitter.

По его данным, по состоянию на вечер 17 марта посольство получило и ответило на 750 писем сограждан по эвакуации, а также на сотни звонков на «горячие линии».

«Количество желающих вернуться из Германии возросло за день три раза до 1745 человек (Берлин-500, Мюнхен-450, Гамбург - 260, Дюссельдорф - 283, Франкфурт - 252)», - отметил Мельник.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 006 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Количество умерших возросло до 7 948 человек. В то же время выздоровели от болезни 81 950 человек.

По данным Министерства иностранных дел Украины, за границей от инфицирования коронавирусом лечатся 12 украинцев, еще 744 находятся на карантине.

В частности, 5 украинцев проходят лечение в Германии, двое - в Польше, двое в Италии, по одному - в Молдове, Объединенных Арабских Эмиратах и в Доминиканской Республике.

Уже 11 тыс. 758 украинцев вернулись в Украину.