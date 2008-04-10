Укрзализныця назначила 38 дополнительных поезда на Пасхальные и майские праздники

По состоянию на 10 апреля, «Укрзализныця» дополнительно назначила 38 поездов на Пасхальные и майские праздники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, работа по изучению спроса на наиболее популярные направления продолжается, и в случае необходимости, будут назначены еще дополнительные поезда.

На сегодняшний день Южная и Одесская железные дороги назначили по 5 поездов, Юго-Западная железная дорога - 7 поездов, Донецкая и Львовская железные дороги - по 4 поезда, и 13 поездов - Приднепровская железная дорога.

Кроме того, «Российские железные дороги» назначили на праздники 19 дополнительных поездов.