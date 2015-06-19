Кризис в Украине возник из-за желания Запада изменить "миропорядок" - Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«По поводу событий в Украине мы много раз говорили… Но мы говорим о том, что уже произошло, но никогда не говорим, почему это произошло. Почему мы подошли к этому кризису в Украине. Я глубоко убежден, что после того, как так называемая биполярная система прекратила свое существование, после того, как исчез с политической карты Советский союз, некоторые наши партнеры на Западе, прежде всего США, были в состоянии эйфории и вместо того, чтобы выстраивать новые добрососедские ситуации и партнерские отношения, начали осваивать новые, как им показалось, свободные геополитические пространства», - сказал Путин.

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По его словам, именно отсюда происходит движение НАТО на восток.

Он считает, что это происходит из-за того, что, «видимо, у кого-то из наших партнеров возникла иллюзия, что после Второй мировой войны был один миропорядок и так был такой глобальный центр как Советский союз, теперь его нет, а вакуум, который образовался, надо быстро заполнить».

«Это очень ошибочный подход к решению проблем – так и Ирак получили, а мы знаем, что и в США многие считают, что были совершены ошибки, но тем не менее это же повторили в Ливии, добрались теперь до Украины», - считает президент России.

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Путин заявил, что не Россия является первопричиной кризиса в Украине. По его словам, не нужно было поддерживать «антигосудартвенный переворот и вооруженный захват власти».