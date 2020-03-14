На днях больницы и аптеки будут "насыщены" масками и антисептиками - Аваков

На эти цели выделены средства из резервного фонда госбюджета.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что в ближайшие дни больницы и аптеки будут "насыщены" средствами защиты: масками и антисептиками.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"В ближайшие дни больницы и аптеки будут насыщены средствами защиты - и масками, и антисептиками. Больницы и медучреждения - в первую очередь", - подчеркнул Аваков.

При этом он отметил, что второй день пограничники и полиция предотвращают контрабандные попытки вывозить маски и респираторы украинского производства за рубеж.

"Очень быстро будем их передавать для использования в Украине", - написал министр.

Аваков также отметил, что запущена специальная процедура "насыщения" аптек масками и обеззараживающими средствами, на эти цели выделены средства из резервного фонда госбюджета.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в аэропорту «Борисполь» арестовали груз медицинских масок массой 1,5 тонны, которые хотели вывезти в Объединенные Арабские Эмираты и Италию.

Также 13 марта пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска «Ягодин» в автомобиле украинца обнаружили 50 тысяч респираторных масок, которые он пытался вывезти в Польшу.