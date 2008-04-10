Порошенко успокоил: инфляция за год в США больше, чем в Украине за месяц
Он доволен покупательной способностью
Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что НБУ не допустит ревальвации гривни на фоне высоких инфляционных показателей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО заявил, находясь в Виннице.
По его словам, в 2008 году курс гривни по отношению к доллару будет находиться в пределах коридора 4,95-5,25, утвержденного Советом Нацбанка.
"До конца года НБУ будет четко придерживаться основных принципов денежно-кредитной политики и не допустит проведения дефляционных трендов. А если появятся предпосылки таких трендов, то у нас достаточно золотовалютных запасов, чтобы повлиять на ситуацию", - сказал он.
П.ПОРОШЕНКО добавил, что удерживание действующего курса гривни по отношению к доллару положительно отображается на покупательной способности рядовых граждан. "Если у нас уже на протяжении 7 месяцев уровень инфляции превышает 2% в месяц, то в Соединенных Штатах этот показатель достигает 3,9% в год, а следовательно, покупательная способность наших граждан по отношению к американцам растет", - отметил он.