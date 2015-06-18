В центре Львова внезапно провалилась земля (фото)
18:46, 18 июня 2015Общество
5544 0
Во Львове на улице внезапно образовался провал глубиной почти 2 метра, никто не пострадал.
zaxid.net
Как сообщил УНИАН заместитель председателя Галицкой районной администрации города Андрей Зозуля, причины возникновения провала на улице Армянской, 2 исследуют специалисты КП «Львовводоканал», после чего начнут работы по его ликвидации.
Читайте такжеНа трассе под Симферополем обвалился грунт, погибли шесть человек
«Вероятно, что причина в неисправном канализационном выпуске. Но конечный вывод будет от водоканала, после чего будет понятно, какая именно служба будет выполнять аварийно-восстановительные работы», - сказал Зозуля.
zaxid.net
По его словам, в настоящее время брусчатка на указанной улице провалилась на площади 3 м кв. на глубину 1,7 м.
zaxid.net
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter