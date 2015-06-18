В центре Львова внезапно провалилась земля (фото)

Как сообщил УНИАН заместитель председателя Галицкой районной администрации города Андрей Зозуля, причины возникновения провала на улице Армянской, 2 исследуют специалисты КП «Львовводоканал», после чего начнут работы по его ликвидации.

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«Вероятно, что причина в неисправном канализационном выпуске. Но конечный вывод будет от водоканала, после чего будет понятно, какая именно служба будет выполнять аварийно-восстановительные работы», - сказал Зозуля.

По его словам, в настоящее время брусчатка на указанной улице провалилась на площади 3 м кв. на глубину 1,7 м.