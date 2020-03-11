МИД советует украинцам хорошо взвесить целесообразность поездок за границу из-за коронавируса

Госсекретарь МИД отметил, что все украинцы при выезде за границу должны быть застрахованными.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц советует украинцам хорошо взвесить целесообразность поездок за границу из-за распространения коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге о ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Заяц сообщил, что в мире ситуация с коронавирусом очень динамично развивается.

"Поэтому общий призыв, который мы, как Министерство иностранных дел адресуем гражданам Украины, - хорошо взвесить при любой поездке за границу, так ли она необходима, и тогда принимать окончательное решение", - сказал он.

Также госсекретарь МИД отметил, что все украинцы при выезде за границу должны быть застрахованными.

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"Это позволит обеспечить покрытие тех возможных медицинских расходов за рубежом, которые могут возникнуть", - добавил Заяц.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 году в самом населенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

3 марта 2020 года был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.

По состоянию на утро 11 марта в мире было зарегистрировано 119 тыс. 132 случая инфицирования COVID-19, умерли 4 тыс. 284 человека. Было вылечено 65 765 человек.