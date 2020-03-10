Министр инфраструктуры отреагировал на постоянные кражи на железнодорожном вокзале Киева

По словам Владислава Криклия, в феврале министерство подписало с полицией охраны новый договор.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, как он вместе с Муниципальной стражей инспектировал Центральный железнодорожный вокзал Киева из-за постоянных краж.

Об этом он сообщил в эфире "Сниданка с 1+1", передает ТСН.

"Вчера проводил рейд на Центральном железнодорожном вокзале по поводу того, что там существуют кражи. Вчера мы смотрели и там системная проблема, и к полиции тоже есть определенные вопросы и к организации работы", - рассказал Криклий.

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По его словам, в феврале министерство подписало с полицией охраны новый договор.

"Теперь на железнодорожном вокзале будет еще 12 пар патрулей полиции охраны. И договорились, что в течение 10 суток мы и камеры установим, и видеофиксация, и другие механизмы отработки, которые периметры дежурят и освещения. Такие массовые вещи будем решать со стороны и полиции и "Укрзализныци", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на Центральном киевском железнодорожном вокзале произошел инцидент с участием карманников и полицейских. Двух воров поймали "на горячем", но сотрудник полиции дал им убежать.