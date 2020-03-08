В Киеве состоялся "марш женщин": фоторепортаж

Активистки с плакатами прошли маршем по центральным улицам Киева.

В Киеве по случаю 8 марта состоялась акция «марш женщин». Активистки потребовали от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию и выступили за гендерное равенство в обществе.

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Активистки с плакатами прошли маршем по центральным улицам Киева. Фотокорреспондент УНИАН подготовил репортаж с акции.

Справка УНИАН. Стамбульская конвенция - это международный договор, подписанный Украиной еще в 2011 году. Он возлагает на государство различные обязательства по криминализации насилия в отношении женщин и домашнего насилия, преследования обидчиков и обидчиц, защиты жертв, возможности правоохранительных органов реагировать на различные формы насилия, просвещения граждан и гражданок о недопустимости применения насилия.

В то же время предполагается контроль международных органов, в частности Группы экспертов по действиям против насилия в отношении женщин и домашнего насилия (GREVIO), а также генсекретаря Совета Европы.