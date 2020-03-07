Харьков присоединится к Маршу за гендерное равенство: на страже будет 500 копов
11:50, 07 марта 2020Общество
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Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок и соблюдать закон.
8 марта – Международный день женской солидарности / УНИАН
В центре Харькова 8 марта состоится Марш женской солидарности.
Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.
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Более 1000 участников мероприятия пройдут от площади Свободы по улице Сумской до площади Конституции.
Около 300 правоохранителей будут сопровождать ходу, еще 200 – обеспечивать правопорядок по маршруту следования участников мероприятия.
Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок и соблюдать закон.
Как сообщал УНИАН, военный оркестр Национальной гвардии устроил концерт в фойе столичной станции метро "Театральная".
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