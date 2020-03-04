Концерт в подземке: на столичной "Театральной" оркестр Нацгвардии музыкально поздравлял всех с весной (видео)

Музыканты развлекали пассажиров подземки как песнями ВВ и Дзидзьо, так и мировой рок-классикой от Deep Purple и АС/DC.

Военный оркестр Национальной гвардии устроил концерт в фойе столичной станции метро "Театральная".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Таким образом уже третий год подряд нацгвардейцы поздравляют киевлян и гостей столицы с началом весны. В этот раз музыканты развлекали пассажиров подземки хитами от украинских ВВ и Дзидзьо, а также мировой рок-классикой от Deep Purple и АС/DC.

Пассажирам метро такой музыкальный флешмоб понравился - люди останавливались, чтобы послушать музыку и получить заряд положительных эмоций на весь день.

Как сообщал УНИАН, 3 марта группа O. Torvald презентовала видеоклип к песне "Ненавижу Вас Всех". В видео, в частности, упоминается коронавирус, который уже добрался до Украины, сбитый самолет МАУ, война на востоке нашей страны и много других социальных проблем и трагедий.