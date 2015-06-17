И.о. директора нефтебазы БРСМ посадили под домашний арест

Об этом глава Арсен Аваков сообщил во время заседания правительства, передает пресс-служба МВД.

"В отношении главного инженера и исполняющего обязанности директора нефтебазы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщил министр внутренних дел.

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При этом он отметил, что в ближайшее время обнародуют результаты следствия, и они будут впечатляющими.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня произошел пожар на нефтебазе компании «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.

15 июня глава ГСЧС заявил, что общий объем нанесенного пожаром ущерба составляет около 50 млн грн.

По данным МВД, в результате пожара государству нанесено 12 млрд грн убытков.

Также в МВД заявили, что к таким масштабным убыткам вследствие пожара привело промедление с вызовом пожарных на нефтебазу.