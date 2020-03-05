"Один из самых коррумпированных органов": Зеленский анонсировал ликвидацию Архитектурно-строительной инспекции

По его словам, параллельно будет создан другой орган, которому отдадут функции ГАБИ.

Государственную архитектурно-строительную инспекцию ликвидируют в течение двух недель.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Полтавской области.

«Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидация ГАБИ. Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют. Вы же знаете, что ГАБИ - это один из наиболее коррумпированных органов. Я думаю, что в течение двух недель вопрос будет закрыт», - сказал он.

Президент отметил, что в правительстве Алексея Гончарука вопросом реформирования инспекции занимался нынешний премьер-министр Денис Шмигаль, а также пообещал, что в ближайшее время состоится презентация концепции будущей ГАБИ.

Как сообщал УНИАН, в январе экс-премьер-министр Гончарук назвал хорошей идеей ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию.