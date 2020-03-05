Коронавирус в Украине: в школах Одессы начали дезинфицировать туалеты после каждой перемены

В школы и детсады завезут необходимое количество дезинфицирующих средств.

В школах Одессы из-за угрозы коронавируса начали дезинфицировать туалеты после каждой перемены.

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Об этом в социальных сетях заявила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

«Случаи заболевания коронавирусной инфекцией в нашей области не зафиксированы. Но на вчерашнем совещании, с учетом роста количества закрытых классов, всех директоров предупредили о необходимости обработки дезрастворами туалетов и других мест общественного пользования после каждой перемены. Дезсредства закуплены, дополнительно их в сады и школы довезут – можно не экономить», - заявила Буйневич.

Также всем руководителям школ и детсадов предписано строго контролировать прием детей (вовремя выявлять заболевших детей), соблюдать режим проветривания, кварцевания медпунктов.

Она обращает внимание, что сейчас в городе из-за значительного процента детей, заболевших гриппом и ОРВИ, закрыто 143 школьных класса и 6 групп в детсадах.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине подтвержден первый случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Указанный мужчина с 29 февраля находится в областной клинической больнице. Его состояние улучшается. Жена не имеет признаков заболевания и находится под наблюдением врачей.