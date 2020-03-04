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В Одессе из-за угрозы коронавируса стали чаще дезинфицировать общественный транспорт

19:52, 04 марта 2020
Общество
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REUTERS

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, с 4 марта коммунальным предприятием «Одесгорэлектротранс» усилен контроль над обработкой дезинфицирующими веществами транспортных средств общего пользования на конечных остановках.

Мероприятия проводятся согласно решению городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«Если ранее ежедневная дезинфекция проводилась на территории депо после окончания вечерней смены, то теперь процедура будет проводиться еще и во время пересменки», - заявили в пресс-службе.

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