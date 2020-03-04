В Одессе из-за угрозы коронавируса стали чаще дезинфицировать общественный транспорт

Теперь процедура будет проводиться не только после окончания вечерней смены, а еще и во время пересменки.

В Одессе из-за угрозы коронавируса усилены меры по дезинфекции общественного электротранспорта. Читайте такжеМинздрав инициирует закрытие школ, садыков и кинотеатров в случае распространения коронавируса в Украине Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, с 4 марта коммунальным предприятием «Одесгорэлектротранс» усилен контроль над обработкой дезинфицирующими веществами транспортных средств общего пользования на конечных остановках. Мероприятия проводятся согласно решению городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. «Если ранее ежедневная дезинфекция проводилась на территории депо после окончания вечерней смены, то теперь процедура будет проводиться еще и во время пересменки», - заявили в пресс-службе.

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