В Одессе из-за угрозы коронавируса стали чаще дезинфицировать общественный транспорт
19:52, 04 марта 2020Общество
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Теперь процедура будет проводиться не только после окончания вечерней смены, а еще и во время пересменки.
REUTERS
В Одессе из-за угрозы коронавируса усилены меры по дезинфекции общественного электротранспорта.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, с 4 марта коммунальным предприятием «Одесгорэлектротранс» усилен контроль над обработкой дезинфицирующими веществами транспортных средств общего пользования на конечных остановках.
Мероприятия проводятся согласно решению городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
«Если ранее ежедневная дезинфекция проводилась на территории депо после окончания вечерней смены, то теперь процедура будет проводиться еще и во время пересменки», - заявили в пресс-службе.
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