"Марш равенства 2020" в Киеве: стала известна дата

Организаторы сообщили об изменении формата.

Стало известно, что в 2020 году ЛГБТ-акция «Марш равенства 2020» в Киеве пройдет 21 июня под лозунгом «Быть разными хорошо вместе».

Читайте такжеВ Ривне запретили ЛГБТ-маршиОб этом говорится в сообщении на Facebook-странице KyivPride.

«Мир давно перестал делиться на цвет кожи или форму глаз, точно так же мы стираем границы между сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью и объединяем таких разных, но прекрасных людей вокруг единой идеи – свободной и равноправной Украины для всех», – отмечается в сообщении.

При этом сообщается, что в этом году несколько изменится формат проведения мероприятий – их будет еще больше и продлятся они не неделю, а больше месяца – с 17 мая до 21 июня.

Ранее УНИАН сообщал, что Путин предлагает закрепить в Конституции России, что браком может считаться лишь союз мужчины и женщины.