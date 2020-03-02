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"Марш равенства 2020" в Киеве: стала известна дата

18:25, 02 марта 2020
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

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«Мир давно перестал делиться на цвет кожи или форму глаз, точно так же мы стираем границы между сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью и объединяем таких разных, но прекрасных людей вокруг единой идеи – свободной и равноправной Украины для всех», – отмечается в сообщении.

При этом сообщается, что в этом году несколько изменится формат проведения мероприятий – их будет еще больше и продлятся они не неделю, а больше месяца – с 17 мая до 21 июня.

Ранее УНИАН сообщал, что Путин предлагает закрепить в Конституции России, что браком может считаться лишь союз мужчины и женщины.

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