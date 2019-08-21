Уже почти полмиллиона: в Польше растет количество легальных работников из Украины

Украинских работников в Польше – больше всех.

В Польше с начала года легально трудоустроились 644 тысяч иностранцев, из которых 484 тысяч – граждан Украины.

Об этом информирует украинская служба Радио Польша со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Учреждения социального страхования Войцеха Андрусевича.

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"Следующая национальная группа в десять раз меньшая. Мы говорим о гражданах Беларуси, которых в пределах 38 тысяч. Далее грузины – примерно 9,5 тысяч, а потом молдаване и граждане России – более 8 тысяч", – сообщил Андрусевич.

По его словам, почти все работники трудоустроены легально – по договору поручения, а 3% оформляют собственную предпринимательскую деятельность.

В то же время эксперт по рынку труда Анджей Кубисяк добавил, что польские работодатели в первую очередь заинтересованы в трудоустройстве украинцев. Это касается промышленной, строительной и транспортно-логистической отраслей.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года по подсчетам МИД в Польше находилось около 2 миллионов украинцев, работающих в строительстве, сельском хозяйстве и в сфере услуг.