В Житомире в результате сильного ливня затоплены центральные улицы (видео)
20:05, 15 июня 2015Общество
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В Житомире в результате сильного ливня, начавшегося сегодня около 16.00, было затоплено несколько центральных улиц.
Последствия сильного ливня в Житомире / zhitomir.info
Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 18.00 затопило улицы Малой Бердичевской, Небесной Сотни, частично Лятошинского и другие.
В некоторых местах, особенно возле Житнего рынка, вода достигает около полуметра.
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Как сообщили УНИАН в Житомирском городском совете, на время ливня в областном центре было частично приостановлено движение электротранспорта, движение было восстановлено после ослабления дождя.
Также в городе шквальный ветер повалил деревья.
Последствия сильного ливня в Житомире / zhitomir.info
В настоящее время спасатели ГСЧС и работники других служб ликвидируют последствия непогоды.
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