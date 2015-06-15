В Житомире в результате сильного ливня затоплены центральные улицы (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 18.00 затопило улицы Малой Бердичевской, Небесной Сотни, частично Лятошинского и другие.

В некоторых местах, особенно возле Житнего рынка, вода достигает около полуметра.

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Как сообщили УНИАН в Житомирском городском совете, на время ливня в областном центре было частично приостановлено движение электротранспорта, движение было восстановлено после ослабления дождя.

Также в городе шквальный ветер повалил деревья.

В настоящее время спасатели ГСЧС и работники других служб ликвидируют последствия непогоды.