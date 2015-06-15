В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливни и шквалы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения - не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и правила парковки, отказаться от рискованных маневрирований.

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Ранее сообщалось, что на Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней. В горных районах в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек ожидаются быстротекущие повышения уровней воды высотой до 1 метра, возможно формирование селевых потоков.

Тем временем Луцк уже накрыл сильный ливень. Улицы города стоят почти по колено в воде, а автомобили буквально "плавают" по затопленной дороге. Жители города делятся в социальных сетях фотографиями затопленного города.