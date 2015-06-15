В МВД выступили за арест имущества компании "БРСМ-Нафта"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Министр заявил, что "есть дополнительное предложение - для обеспечения иска государства обеспечить арест имущества (компании "БРСМ-Нафта")".

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Кроме того, он отметил, "что безобразно вызывающе, в том числе на пожаре, ведут себя представители компании "БРСМ", и то же самое заявляю, что мы с этим больше не будем мириться. Любые провокационные заявления и действия собственников компании на фоне погибших пожарных будут нами квалифицироваться, и тоже будем обращаться в суд за мерой пресечения в отношении этих деятелей", - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области начался вечером 8 июня. Ликвидация пожара проходит до сих пор. В результате пожара погибли 5 человек и еще 15 – пострадали.

Сегодня, 15 июня, глава ГСЧС заявил, что общий объем нанесенного пожаром ущерба составляет около 50 млн грн.

Премьер-министр Арсений Яценюк поручил подготовить гражданский иск к владельцам нефтебазы «БРСМ-Нафта» о возмещении убытков, причиненных в результате пожара на этой базе.