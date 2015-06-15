Яценюк поручил подготовить иск к владельцам БРСМ о возмещении убытков из-за пожара

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Вы (председатель ГСЧС - УНИАН), вместе с Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции (должны) подготовить гражданский иск по возмещению общей суммы убытков государству Украина со стороны деятельности владельцев базы «БРСМ», что привело к пожару и нанесению ущерба государству», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области начался вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается до сих пор. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.

Сегодня, 15 июня, глава ГСЧС заявил, что общий объем нанесенного пожаром ущерба составляет около 50 млн грн.