Завтра в Украине грозы принесут резкое похолодание на 10 градусов

В западных областях ожидается 15-22 градуса тепла. Жара удержится в южной части и на востоке. Грозы наиболее вероятны в западных и северных областях, а также в Крыму. На остальной территории антициклон обусловит малооблачную погоду, сообщает «Оpogode».

В западной части пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​20-25, местами 15-22 градуса тепла.

В северных областях ожидается влажная погода с дождями и грозами. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем ​​жара спадет до 20-26 градусов тепла.

В центральной части дожди вероятны только в Винницкой области. Температура воздуха ночью 13-19 градусов тепла, днем ​​24-29, на Винничине 20-26, в Днепропетровской области 27-32 градуса тепла.

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В восточных областях будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 15-20, днем ​​28-33 градуса тепла.

В южной части удержится жара и будет преобладать сухая погода, лишь в Крыму возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 15-20, днем ​​28-33 градуса тепла.

В Киеве ожидается дождь с грозой. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем ​​жара ослабеет до 23-25 ​​градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается западный, на юге и востоке - юго-западный, 5-12 м/с.