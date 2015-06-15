Завтра в Украине грозы принесут резкое похолодание на 10 градусов
Во вторник, 16 июня, в Украине жара спадет на 10-17 градусов и температура воздуха в течение дня составит 20-27 градусов тепла.
В западных областях ожидается 15-22 градуса тепла. Жара удержится в южной части и на востоке. Грозы наиболее вероятны в западных и северных областях, а также в Крыму. На остальной территории антициклон обусловит малооблачную погоду, сообщает «Оpogode».
В западной части пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем 20-25, местами 15-22 градуса тепла.
В северных областях ожидается влажная погода с дождями и грозами. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем жара спадет до 20-26 градусов тепла.
В центральной части дожди вероятны только в Винницкой области. Температура воздуха ночью 13-19 градусов тепла, днем 24-29, на Винничине 20-26, в Днепропетровской области 27-32 градуса тепла.
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В восточных областях будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 15-20, днем 28-33 градуса тепла.
В южной части удержится жара и будет преобладать сухая погода, лишь в Крыму возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 15-20, днем 28-33 градуса тепла.
В Киеве ожидается дождь с грозой. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем жара ослабеет до 23-25 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается западный, на юге и востоке - юго-западный, 5-12 м/с.