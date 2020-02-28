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На Черниговщине на аукционе продали памятник Ленину

04:41, 28 февраля 2020
Общество
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Памятник демонтировали в 2016 году / фото snovmr.gov.ua

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Стоимость объекта, проданного со второй попытки, составила более 375 тысяч гривень. Памятник был демонтирован в 2016 году, сейчас он хранится на территории местного коммунального предприятия.

Стартовая стоимость составила 326,8 тысячи гривень. Победителем аукциона стало запорожское предприятие.

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"Полученные средства от продажи памятника будут использованы на благоустройство территории перед Сновским домом культуры, где он был установлен. По этому вопросу будут проведены общественные обсуждения. Ранее жителями города было поддержано предложение сделать на этом месте фонтан", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, сколько памятников Ленину осталось в Украине.

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