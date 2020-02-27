Пограничники за сутки измерили температуру у почти 75 тысяч людей, приехавших в Украину

Больных с явными признаками ОРВИ на границе не заметили.

За минувшие сутки на границах измерили температуру тела почти 75 тыс. человек, которые прибыли в Украину из других государств.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

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«За минувшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, из которых около 47 тыс. лиц – на западном участке границы и более 13 тыс. лиц – в аэропортах «Борисполь» и «Киев» (Жуляны). При этом больных с явными признаками ОРВИ не было», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в нескольких пунктах пропуска провели учения, во время которых отрабатывались действия пограничников и медперсонала, их взаимодействие в случае обнаружения путешественников с признаками заболевания.

Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко напомнил, что в пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах въезда-выезда обеспечено проведение температурного скрининга всех, кто въезжает в Украину.

Он заверил граждан, что оснований для паники нет, ведь все службы приложили максимум усилий, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По данным Минздрава, в мире по состоянию на 27 февраля зарегистрировано 82 тыс. 164 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 801 - летальные, выздоровели 32 тыс. 897 человек.

Больше всего больных - в Китае, где количество подтвержденных случаев составляет на сегодняшний день 78 тыс. 630, умерли 2 тыс. 747 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.